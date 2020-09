¿Qué está haciendo Katleen Levy después de su paso por la Asamblea?

Levy quien se describe como una mujer agradecida, que ama ser madre, auténtica, persistente, transparente, gracias a sus padres y abuelos que la educaron de joven a ser una mujer trabajadora, decente y honesta, asegura no extrañar las polémicas argumentando que “ya se sentía acosada y juzgada todo el tiempo”.

¿A qué se ha dedicado después de su salida de la Asamblea?

La vida continúa y he podido ser madre a tiempo completo de Felipe. Esos 5 años no fueron fáciles para mi hijo. Además, retomé la administración de mis negocios y ahora inicio dos negocios full emprendimiento. Son nuevos, pero los tenía planeado hace años, pero ser diputada de la República merecía mi atención a tiempo completo. Estoy iniciando dos maestrías y me acaban de aceptar en el Incae.

¿Cómo ha manejado el tema de la pandemia?

Bueno al inicio como todos, con mucho temor, porque es un virus invencible y siempre preocupada por mis abuelos, mi familia, conocidos y por supuesto aceptando los nuevos cambios.

Pero después de 5 meses siento que la crisis se ha manejado sin plan y si lo tienen, no han logrado comunicarlo de manera efectiva. En Panamá reina la incertidumbre y eso ha logrado que la ansiedad consuma gran parte de la mente y las acciones de todos. Ojalá eso cambie, pero pareciera que es una constante del gobierno.

En ese mismo orden salud y economía, en ambos ansiosa esperando, por falta de plan, especialmente el plan de cómo reactivar la economía.

¿Continúa realizando acciones en su distrito?

No solo en mi distrito, sino también en todo Panamá. Y es que aprendí de mi abuelo desde los 15 años, a entender lo importante de hacer apoyos sociales. En esta pandemia, mi persona y muchos más estamos preocupados por nuestros héroes y heroínas, doctores, enfermeros, policías, estamentos de seguridad, etc.

Ellos son quienes nos cuidan, es por eso que me dediqué a ayudar al personal médico de hospitales y en las comunidades del circuito que antes representaban el 8-10, Panamá Norte, pero también lo hice en áreas de Panamá Oeste y en el interior de país.

¿Cuál es la rutina de Kathleen Levy en esta cuarentena?

Te podrás imaginar que yo no paraba mucho en casa, y ahora con esta pandemia lo primero que me puse como meta ha sido tener una "actitud siempre positiva". Yo he respetado cada una de las decisiones que han tomado las autoridades de salud y de seguridad.

Cosas que empecé hacer como parte de la rutina fue cocinar, hacer ejercicios, leer y como todos ver la fortaleza que tienen las redes sociales.

Imagínate esta pandemia sin Twitter, ¿Facebook Instagram y sin WhatsApp? Seria muy diferente en todo nivel. Realizaba live para impulsar a las personas a atreverse a emprender, hablemos de autoestima, de mi historia, creo que muchos no sabían quien era yo antes de la política, animaba a la gente a no decaer y estar activos y con buena actitud.

Realicé donaciones personales y desde casa pedí apoyo para donaciones a personal médico, a comunidades. Apoye a los emprendedores con su publicidad en mis redes, creando un directorio de emprendedores, lo bueno es que personas conocidas y hasta las televisoras replicaron mi idea y se ha apoyado a los emprendedores y lo principal apoyar a mi hijo en las clases virtuales.

¿Qué lección le deja esta pandemia y qué cosas le ha permitido aprender a realizar durante este tiempo?

Bueno antes no cocinaba y en esta pandemia he sacado mis conocimientos para la cocina, así que es algo positivo, yo solo con ver la estufa me daba dolor de panza y estrés... jaja!, ahora ya no le tengo miedo. Yo soy muy familiar y lo que más me ha costado es estar lejos de mis abuelos por su seguridad.

¿Cómo surge "Simplemente Katleen"?

Surge a medida que iba realizando los live para animar a mis seguidores, se conectaban miles de personas a mis live, me escribían y pedían que hablara de diferentes temas, que los apoyara con sus emprendimientos y bueno surge "Simplemente Katleen".

Me di cuenta que mi Instagram era una herramienta de ventas y mercadeo, que lógicamente la ponían a disposición de gente que, ante la ansiedad, falta de empleo y otras condiciones más quise ayudarlos y créeme que me siento muy feliz de poder ayudar. Simplemente Katleen, es una herramienta para ayudar a quienes que hoy sienten que se les viene todo lo malo encima.

¿La decisión de mantenerse fuera de la palestra pública, es parte de alguna estrategia para retornar a la política?

No, sencillamente estoy ocupada en mi vida y mis negocios, no estoy tan expuesta como antes y en Twitter opino de los temas que pasan en el país.

¿Si tuviera la oportunidad de cambiar algo de lo realizado durante su periodo como diputada qué sería?

Claro, siempre se puede hacer más y más, yo no soy perfecta y cometí errores y siempre es bueno reconocer cuando nos equivocamos. Trabajaría de una forma más abierta, y cometí el error de no comunicar en el canal correcto el trabajo. En temas de leyes, me aprobaron leyes muy buenas e importantes.

Además, llegue a los 25 años y no fue fácil que mi vida de la noche a la mañana era una vida personal. Muy criticada si bailaba o no, si modelaba, si salía, etc. No permitiría que mi vida personal fuera tema de interés nacional, es muy grande la diferencia de cómo tratan a un político hombre, a una política mujer y peor si es joven.