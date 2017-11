Tras ver la imagen, el actual responsable del Instituto de Clasificación de Películas de Kenia, Ezekial Mutua, emitió su particular explicación a la actitud de la pareja de leones.

“Estos animales necesitan asesoramiento porque probablemente han sido influenciados por homosexuales que han ido a los parques nacionales y se comportaron mal”, atribuía Mutua, según la nota del Nairobi News.

Además, Mutua también buscó razones casi satánicas para explicar la escena. “No sé, deben haberlo copiado en alguna parte o es demoníaco. Porque estos animales no ven películas“, manifestó la autoridad keniana.

"Su conducta es extraña y creo que la única explicación es que los animales hayan visto a parejas homosexuales en conductas impropias cuando éstos visitan el parque", afirmó Mutua, en una declaración publicada en diario El País.

Sus argumentos han generado una gran indignación en las redes, con mensajes de usuarios incrédulos ante sus palabras. Muchos han mostrado su rechazo ante las declaraciones de Mutua, considerado como un “policía de la moralidad” en su país.

La intolerancia de Mutua parece no tener límites. Hace apenas una semana, escribía que “si los leones comienzan este comportamiento homosexual, entonces será el final de la especie animal”, argumenta a través de un mensaje en las redes.

En el país africano, las personas que sean sorprendidas en actos homosexuales pueden recibir hasta 14 años de condena.

Scientists should study this bizarre behaviour. Like in humans, the main purpose of sex is procreation. https://t.co/JL5wGR4NHW