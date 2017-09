Qué fue de Las Ketchup, el grupo que cantaba 'Aserejé'

Sus nombres son Lucía, Rocío, Pilar y Lola. Son de Andalucía, una comunidad del sur de España. 15 años después, lejos de la exuberante fama que les dejó la canción, son madres. Lola, a tiempo completo.

En 2006 estuvieron en el programa de talentos Eurovisión y en 2012 volvieron a los escenarios para participar del Festival de la Melodía Sueca. Desde entonces han realizado conciertos en distintas ciudades de la región. Se presentaron este año en Noruega.

Pilar, una de ellas, ahora escribe cortometrajes y trabaja en cine y teatro en Madrid.

Lola se ha dedicado a estudiar flamencología, y en julio dijo al diario El Mundo que escribiría como trabajo final una biografía de su padre, un famoso guitarrista de flamenco.

Las cuatro aseguran que “Aserejé” no las hizo famosas, pero sí les permitió comprar, cada una, su vivienda. Conocieron medio mundo.

Y sostienen que su éxito musical no tenía nada que ver con el satanismo, como algunos países de Latinoamérica plantearon. Que era, más bien, una reinterpretación en un inglés mal pronunciado de Rapers Delight, y que dice así:

I said a hip hop the hippie the hippie

To the hip hip hop and you don't stop

The rock it to the bang bang boogie

Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie, the beat