El actor Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, contó en una entrevista a un medio argentino infidencias sobre su relación con Florinda Meza, la actriz que encarnó a Doña Florinda, antes de que ella empezara su vínculo con Roberto Gómez Bolaños (El Chavo).

"Aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco", explicó Villagrán.

Kiko afirmó además, que incluso le pidió ayuda a Gómez Bolaños para alejar a su compañera de grabaciones. “Le pedí ayuda, le pedí un consejo, le dije mira, ya es muy pesado para mí esto, es una posición que no me gusta”.

Al final Kiko dijo que su relación tuvo una importancia mínima. "Le dije: no tenemos nada que ver tú y yo, aquí seguimos como compañeros de trabajo, pero es lo único que vamos a ser. La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo, una cosa muy leve”.

Villagran aseguró que "El chavo del 8" y todo su equipo de trabajo era cómo una familia, y que el enamoramiento y la boda de Roberto Gómez Bolaño con Florinda Meza, pasó mucho tiempo después de sus encuentros con la actriz.