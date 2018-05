Kim Kardashian de visita en la Casa Blanca por reforma de justicia carcelaria

Kardashian ingresó a los terrenos de la avenida Pennsylvania 1600 con un traje negro y tacones de aguja amarillos, según atestiguó un fotógrafo de AFP.

Se esperaba que la mujer de 37 años se reuniera con el asesor Jared Kushner, quien encabezó los vacilantes esfuerzos de la Casa Blanca por la reforma de la justicia penal.

No se supo si Kardashian se encontraría con su compañero de televisión, el presidente Donald Trump.

"Puedo confirmar que ella estará aquí", dijo la secretaria de prensa de la presidencia Sarah Sanders. "Les mantendremos informados sobre cualquier reunión que tenga lugar y sobre cómo se desarrollaron".

Kardashian, conocida por su presencia en la televisión, ha pedido la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha estado en prisión durante más de dos décadas por un delito no violento relacionado con las drogas.

Happy Birthday Alice Marie Johnson. Today is for you 🙏🏼✨