En una emotiva ceremonia en la que participó como oradora Sofía Coppola que la dirigió en María Antonieta, se destacó su desarrollo como actriz al asumir importantes roles tanto en la pantalla grande como en varios proyectos para la televisión.

Actualmente, Dunst protagoniza y produce la comedia negra televisiva de Showtime, On Becoming a God in Central Florida, creada por Robert Funke y Matt Lutsky.

En la ceremonia también estuvo presente su actual pareja Jesse Plemons a quien conoció en 2015 en el set de Fargo, en Canadá. Un mes después de que Dunst finalizara su relación con Garret Hedlund, comenzó a compartir salidas con su colega.

A mediados de 2017, el actor le propuso matrimonio; meses más tarde, la actriz estaba en la dulce espera, y el 3 de mayo de 2018 se convirtió en mamá de Ennis.