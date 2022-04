Kurt Russell y Goldie Hawn fueron captados caminando por la Cinta Costera en Panamá.

Se imaginan estar caminando un día cualquiera por la Avenida Balboa y encontrarse a dos grandes famosos de Hollywood... bueno, esta experiencia fue vivida en días pasados por quienes reconocieron a los actores Kurt Russel y Goldie Hawn, los cuales se encontraban paseando por la Cinta Costera, en la capital panameña.







El estadounidense Kurt Vogel Russell de 71 años, popular por su participación en cintas de acción y su pareja, Goldie Hawn de 76 años, ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto, son una de las parejas más queridas de Hollywood.

Se conocieron en el set de "The One and Only, Genuine, Original Family Band" en 1968, cuando recién comenzaban sus carreras: ella tenía 21 y él, 16.

La pareja está unida desde 1983, es decir que llevan 39 años juntos en una unión libre, de la cual han obtenido un hijo en común y 7 nietos.