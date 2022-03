Linda Evangelista rompe el silencio y habla del tratamiento estético que la dejó 'deformada'

Por Carolina Castellanos



"Antes me encantaba estar en la pasarela. Ahora estoy deformada para toda la vida", confesó la exmodelo en una entrevista para la revista People.

La supermodelo canadiense Linda Evangelista rompió el silencio y reveló detalles sobre los malos tratamientos estéticos que se realizó y como consecuencia su cuerpo obtuvo resultados adversos.

La famosa posó por primera vez para la portada de la revista People, donde contó la experiencia traumática que le causó el procedimiento de congelación de grasa CoolSculpting, al que se sometió a finales del 2015.

"No puedo vivir más así, escondiéndome y avergonzada. Simplemente, no podía vivir con este dolor más tiempo. Estoy dispuesta a hablar".

En septiembre del año pasado, Linda publicó a través de la red social de Instagram que se había alejado de la vida pública, ya que se había hecho un tratamiento que la dejó " deformada para toda la vida".

Dicho tratamiento se trata de Criolipólisis, un procedimiento dermatológico no invasivo para la eliminación de grasa corporal mediante la aplicación de frío. Sin embargo, en vez de adelgazar, la modelo aumentó por sus células adiposas, un efecto secundario poco común.

No obstante, sufría de depresión, ya que se sometió a dos cirugías correctivas y las dos fueron un completo fracaso. Actualmente, la modelo busca amarse y “quererse de nuevo”

En la portada de People, la modelo aparece en un plano cerrado, vestida con un jersey que cubren su torso y el rostro serio con dirección hacia la cámara.

Pero en el interior de las páginas posa con una camisilla de tiras que deja ver un lado de su torso, y los efectos que dejo el procedimiento, una hiperplasia adiposa paradójica (HAP), término médico de este problema. (Esta enfermedad se manifiesta con protuberancias que se endurecen y que hacen perder sensibilidad en el cuerpo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Evangelista manifiesta que al principio pensaba que estaba haciendo "algo mal" por no ver los resultados que esperaba en el área de la barbilla, los muslos y el pecho. Entonces, ajustó su dieta hasta el punto de "no comer nada". Al no obtener resultados busco ayuda médica, donde fue diagnosticada con HAP, un efecto adverso que afecta a menos del 1% de quienes se someten a la criolipólisis y que no tiene cura.

"Yo dije: '¿Qué diablos es eso?'. Me dijeron que ninguna dieta y ejercicio iban a arreglarlo nunca". "No podía ponerme un vestido sin usar una faja, pues me causaría rozaduras hasta el punto de llegar a sangrar. Porque no es como grasa blanda que te roza, es grasa dura", cuenta a la revista People.

Para Linda Evangelista ya la súper modelo que era, no existe. "No creo que los diseñadores quieran vestirme así”, señala al mostrar sus secuelas.

Ahora, el tiempo le ha regalado a Evangelista serenidad, pues ha considerado en abrirse nuevamente al público y afrontar el problema.

"Voy a continuar compartiendo mi experiencia para quitarme la vergüenza, para aprender a quererme de nuevo y poder ayudar a otros en el proceso", expresa.

La estrella, reconoce que lo que le sucedió es muy estremecedor, por lo que su recuperación es un proceso que tomará tiempo. “ No soy yo", confiesa. Ahora cuestiona "la necesidad" de muchas personas de modificar sus cuerpos: " Siempre supe que iba a envejecer. Y sé que hay cosas por las que atraviesa un cuerpo, pero nunca pensé que me vería así".

Por los daños ocurridos, la ex supermodelo mantiene un caso legal con Zeltiq, el centro estético que le practicó el procedimiento, argumentando que ni la publicidad sobre coolsculpting ni su página web mencionaban los riesgos de sufrir HAP hasta hace un tiempo para acá.

La modelo reclama US$50 millones. La compañía se niega a comentar sobre el asunto porque se encuentra en medio de problemas jurídicos.