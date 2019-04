Londres celebra a Mary Quant, la diseñadora que desnudó las piernas femeninas

El museo Victoria&Albert ha querido rendir homenaje a esta creadora que revolucionó la escena de la moda en aquella década de ebullición para que las nuevas generaciones sean conocedoras de su "gran contribución".

Así lo manifestó hoy en una entrevista con Efe una de las comisarias de la muestra Jenny Lister, que destacó la figura de Quant (Inglaterra, 1930) como la artífice de la democratización de la moda en el Reino Unido.

Popularmente conocida como la madre de la minifalda, lo cierto es, según explicó Lister, que ni la británica ni el modisto francés André Courrèges, con quien se disputa esa paternidad, fueron los verdaderos creadores de esta prenda.

“Fashion is not frivolous. It is a part of being alive today” - Mary QuantWatch the Mary Quant exhibition trailer and visit the international retrospective of the revolutionary fashion designer that opens at the V&A this Saturday, 6 April. Book now: https://t.co/AefbdaUZXxpic.twitter.com/evHO8avJcb