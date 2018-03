Louis Vuitton elige a Virgil Abloh para su dirección creativa de hombre

Abloh, que se dio a conocer como consejero creativo del rapero Kanye West, sucede en el cargo al británico Kim Jones, que dejó Louis Vuitton en enero y el 19 de marzo fue nombrado nuevo director creativo de Dior Homme.

El diseñador apuntó en un comunicado que la herencia y la " integridad creativa" de Louis Vuitton son fuentes de inspiración clave para él y les rendirá homenaje, además de tender puentes con la actualidad.

.@VirgilAbloh joins #LouisVuittonLouis Vuitton is delighted to welcome Virgil Abloh as its new Men’s Artistic Director. His first show will take place in June during Men’s Fashion Week in Paris. pic.twitter.com/4aEOH7T9J8