Lucrecia encarna a la 'Guarachera de Cuba' entre la infancia y la eternidad

"Celia, su vida, su música, su leyenda" es un espectáculo de dos horas que transcurre en un solo acto y que ha llevado a Lucrecia, quien conoció en persona a la figura, a cambiar temporalmente de registro vocal.

"Desde junio pasado estoy hablando con ella. Hemos tenido muchas conversaciones y desde entonces escucho todos los días sus canciones", dijo hoy en entrevista con Efe la intérprete y compositora de trenzas de colores, las mismas que ahora lleva escondidas bajo una peluca naranja.

"Celia es única. Lo que hago es recrearla para que el público la sienta cerca cuando canta y cuando habla", matizó.

"Eso es lo bello de este musical, que se habla desde el alma de Celia, porque ella cuenta anécdotas, recuerda cuando empezó a cantar, los encuentros y desencuentros con su padre y el apoyo de su mamá, los tantísimos amigos, los acontecimientos que marcaron su vida, los momentos en África con el público de allí", explicó.

"También la enfermedad que sufrió y el amor con Pedro Knight", 'Algodoncito', su compañero de toda la vida, agregó.

Concebido, escrito y dirigido por Jeffry Batista y Gonzalo Rodríguez, el espectáculo mezcla canto y actuación, y subirá a las tablas del Auditorio del Condado de Miami en una sola fecha.

Se trata de un repaso por la vida y el pentagrama de la mítica guarachera que no dejará al margen grandes éxitos como "Quimbara", "La negra tiene tumbao", "Tu voz", "Bemba colorá" y "La vida es un carnaval", una selección bajo la dirección musical de Braily Ramos.

Lucrecia tenía "veinti pocos" años cuando conoció personalmente a Celia Cruz en México, en la década de 1990. Allí se hicieron amigas "para siempre", porque, entre otros detalles, las dos cubanas había trabajado, en diferentes épocas, en la orquesta femenina Anacaona, toda una institución artística en la isla.

Ese dato es uno de los preferidos de Lucrecia, quien lo cuenta con brillo en los ojos.

"Es un regalo tenerla como amiga, como también lo es poder recordar y recrear esos momentos que vivimos juntas", continúa la habanera, siempre en tiempo presente.

"Le encantan mis trenzas de colores, le encanta mi identidad musical y personal", afirma, en alusión a quien llama su colega y amiga.

Muy conocida en España, donde radica, y Latinoamérica por el programa producido por Radio y Televisión Española (RTVE) "Lunnis de Leyenda", que Lucrecia protagoniza desde hace 15 años y que, dice, "hasta en Miami se ve", para esta su vida ahora está repartida "entre la infancia y la eternidad". "Dos registros muy diferentes.

Una cosa es hablarle a los niños y otra hablar con esa fuerza y arrollo de Celia. No niego que a veces se me ha ido el tono hacia lo infantil y tengo que buscar en el alma, recordarla, volver a contar sus anécdotas", confesó.

Toda naranja, de pies a cabeza, como saldrá a escena gracias al maquillador Marcos Meré, Lucrecia no tiene reparos en ofrecer la entrevista situada en diferentes planos temporales y caracterizada como Celia Cruz, que murió en Nueva Jersey en el año 2003 sin poder regresar a su país.

"Siempre ha estado en Cuba y vivirá siempre allí, lo quieran o no", se muestra rotunda la también compositora de música para cine, incluida la banda sonora del multipremiado documental "Balseros", de los catalanes Carles Bosch y Josep María Domènech.

"Hablo de ella en presente porque siempre está presente. No hay un día de carnaval en la escuela de la esquina de mi casa en que no pongan 'La vida es un carnaval'", resalta. Pero no es únicamente Celia Cruz quien, de cierta manera, y en sus palabras, la "protege".

También Lucrecia conoció personalmente a Isolina Carrillo, la autora de "Dos gardenias". "Ese bolero está en mi repertorio de por vida. Subí 14 pisos para conocer a la autora, porque el ascensor ese día estaba roto", recuerda la intérprete.

A su lado, entre recuerdos de Celia Cruz que el albacea de la "Guarachera de Cuba", el productor ejecutivo del musical, Omer Pardillo, conserva en un local donde transcurre la entrevista, reposa una imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de la isla caribeña.

Lucrecia se arrima a la virgen para conversar más en confianza y a la vez más protegida. Es la primera ocasión en que la cubana encarna en un espectáculo tan grande a una de sus favoritas. Se despide de la entrevista, como es usual en su programa de la tele, con "besos de chocolate".

"Celia, su vida, su música, su leyenda" se estrenará en Miami pero ya tiene confirmadas funciones en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México.