Megan Fox admitió tener dismorfia corporal, ¿A qué se refiere con esto?

La actriz y modelo estadounidense para muchos era el ícono del físico perfecto desde a sus apariciones en la saga Transformers, y al contrario de lo que pensábamos, admitió en una entrevista que tiene muchas inseguridades respecto a su cuerpo.

Megan admitió que considera a Machine Gun Kelly, su novio, como su alma gemela y esto, acompañado de sus nuevos proyectos de cine y televisión la han llevado a estar en el mejor momento de su vida porque le han ayudado a superar problemas emocionales que llegaron junto a su carrera.

El que más fuerte la golpeó fue la ‘sexualización’ de la que fue víctima cuando inició sus tratamientos estéticos, por interpretar papeles en la pantalla grande como el de ‘Mikaela Banes’ en Transformers.

En una reciente entrevista que le proporcionó a la revista británica GQ, reveló que sufre de dismorfia corporal, luego que la periodista Molly Lambert le preguntara, si por el hecho de ser ‘hermosa e inteligente’ intimida a muchos hombres.

"Podemos mirar a alguien y pensar: 'Esa persona es tan hermosa. Su vida debe ser muy fácil'. Lo más probable es que no se sienta así", dijo en la entrevista admitiendo que tiene muchas inseguridades dentro de sí.

Cabe aclarar, que ‘dismorfia corporal’ se refiere a tener una percepción negativa de alguna parte del cuerpo, pensamiento que suele ser obsesivo en quien lo padece.

La actriz no ahondó en el tema, pero recalcó que Gun Kelly la ha ayudado a sentirse cómoda con su cuerpo. No es primera vez que hace este tipo de declaraciones, ya que en el 2011 se sinceró con la revista ‘Hollywood reporter’ "Nunca fui la chica hermosa de mi escuela. Quiero decir, tenía frenillos y teñí mi cabello de naranja... No era la chica popular... Siempre fui la solitaria"

Fue en el 2009, con el estreno de Jennifer’s Body, cuando la prensa la empezó a definir como un símbolo sexual, llevándola a un punto de quiebre, donde temía estar sola frente a las cámaras, o caminar sobre una alfombra. Luego de vivir esto, cuenta que está mas tranquila con el pasado.

"Trabajé mucho para eliminar ese sentimiento de ser una víctima y darme cuenta de que era una lección. Así que tenía un propósito y no tuve que sufrir más. Me ha [hecho crecer] hasta convertirme en un ser humano mucho más interesante de lo que hubiera sido sin eso. Te da el espacio para tener gratitud por algo por lo que antes te sentías perseguido", añadió.

Megan debutó en la pantalla grande en el 2001 con el estreno de ‘Holiday in the sun’ y continuó avanzando su carrera en diferentes papeles secundarios, hasta el estelar de Transformers en 2007. Actualmente acumula 17.3 millones de seguidores en Instagram, y aunque es un ícono del cine por su belleza, la actriz tiene muchas cualidades positivas que merecen ser resaltadas, además de su físico.