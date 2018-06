Meghan acompaña por primera vez a la reina Isabel II en una visita oficial

Es la primera vez que la exactriz, de 36 años, acude a un compromiso real sin la compañía de su marido, el príncipe Enrique, con quien contrajo matrimonio el pasado 19 de mayo en el castillo de Windsor.

La duquesa y la monarca británica se trasladaron esta mañana en el tren hasta Chester, una localidad ubicada a 286 kilómetros de Londres.

A su llegada a la estación de la ciudad fueron recibidas por las autoridades locales y por cientos de colegiales uniformados que ondeaban banderas del Reino Unido.

The Queen and The Duchess of Sussex observed the national silence in memory of the people who died in the Grenfell Tower fire, a year ago today. pic.twitter.com/xosrDv4FKR