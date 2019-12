La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump ya exhibe en sus redes sociales el trabajo realizado en la Casa Blanca con motivo de La Navidad.

Es una tradición que en la residencia del presidente de Estados Unidos, sea la primera dama la que se encargue de la decoración.

Aunque Melania ha destacado imágenes y videos donde se observa el impecable trabajo en los principales salones de la Casa Blanca, también ha agradecido a muchos de los voluntarios que colaboraron en la imperiosa tarea.

Árboles, flores, coronas, luces y hasta una miniatura de la Casa Blanca forman parte de la decoración navideña.

Volunteers are hard at work at the @WhiteHouse. Thank you to all who came all across our great nation to decorate the People’s House. Looking forward to view it tomorrow evening! #ChristmasWhiteHouse🎄 pic.twitter.com/SUhhXr4DD7