Memes no perdonan a The Weeknd en el Super Bowl

Abel Tesfaye, el cantante de The Weeknd, fue el encargado de 'entretener' a millones de espectadores durante el tradicional entretiempo del Super Bowl. Sin embargo, gran parte del público desaprobó el show.

Cuando eras chico y perdías a tu mamá en el supermercado jajajajajaWhen you were a kid and you lost your mom in the supermarket#Theweekndpic.twitter.com/s6PufKBKLR