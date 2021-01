Miami Beach honra en un festival su legado de 'art déco' tropical

Por EFE



Miami Beach (Florida) rinde culto esta semana a su importante patrimonio "art déco", un estilo imperante entre 1920 y 1939, al que el presidente de EE.UU., Donald Trump, le ha puesto el sello de apto para la "arquitectura pública federal" en un criticado decreto.

En una orden ejecutiva firmada en diciembre pasado antes de viajar a Florida por las vacaciones de Navidad, el presidente saliente estableció que solo los estilos que no rompen con la "arquitectura clásica" son aceptables en edificios pagados con fondos federales, es decir con el dinero de los contribuyentes.

Uno de esos estilos es el "art déco", al que Miami Beach dedica anualmente un festival cultural, que en 2021 se celebra del 14 al 17 de enero de manera exclusivamente virtual.

Es un estilo que llevó "modernidad a las masas", dice a Efe Silvia Barisione, curadora jefe del museo Wolfsonian de Miami Beach, una institución que posee una importante colección de decenas de miles de objetos y obras decorativas y artísticas de muy diversas épocas.

El hecho de que los diseños del "art déco" llegaran a la población en general mediante la producción en serie con materiales acordes a la deprimida economía posterior al "crack" de 1929 es el tema de la conferencia de esta experta de origen italiano que abrirá este jueves el festival cultural.

"Los nuevos estilos de los años 20 y 30 definieron una nueva manera de vivir en casa (...) Emergió un nuevo lenguaje entre diseñadores y fabricantes en Europa y Estados Unidos, que dio forma gradualmente a una estética industrial que primaba la funcionalidad y la simplicidad sobre la ornamentación", explica.

El diccionario de la Real Academia Española lo define como un "estilo artístico referido a las artes decorativas y surgido en Europa en la década de 1920, que utiliza formas geométricas, líneas ornamentales y colores primarios, y está destinado en gran medida a la producción en serie".

La COVID-19 mete la cola

La covid-19 es, como no, la culpable de que el Art Deco Weekend sea este año virtual, como lo es que Miami Beach ya no sea el hervidero de turistas habitual, aunque poco a poco su número va en aumento, como se aprecia en Ocean Drive o en la avenida Collins, dos vías del llamado distrito "art déco" de la ciudad.

El lema de la edición de 2021 es acorde con los tiempos: "No Place Like Home" (No hay lugar como el hogar).

El Fin de Semana Art Déco fue creado en 1976 por la Liga de Conservación del Diseño de Miami (MDPL), fundada por Barbara Baer Capitman, una mujer capaz de convencer a la comunidad de la importancia de preservar el legado arquitectónico, según declaró a Efe Daniel Ciraldo, hoy a cargo de esa asociación.

La MDPL, en una lucha comparable a "la de David y Goliat", se impuso a la presión por demoler muchos de los edificios "art déco" para construir otros nuevos y más altos en el lugar más turístico de todo el sur de Florida, que en los años 80 debido al narcotráfico y la violencia fue descrito como un "paraíso robado".

Hoy hay 2.600 edificaciones catalogadas como históricas en Miami y catorce "distritos" con un estilo arquitectónico distinto.

El edificio de Russell Pancoast que alberga el Museo Bass y que antes fue la Biblioteca Pública y el Centro de Arte de Miami Beach es considerado el primero del estilo "art déco" en la ciudad playera.

El medioambiente tropical aporta una belleza adicional a un estilo nacido en Europa en los "locos años 20", el cual adoptó en cada lugar elementos de la tradición o materiales locales.

Ciraldo menciona que el "art déco tropical" de Miami Beach incorpora motivos de la fauna local como el flamenco y formas que imitan a grandes barcos como los transatlánticos de entonces.

Pero no todo es arquitectura en el "art déco".

Paseo por Zoom y decreto "ridículo"

Uno de los eventos que atrae más público del Fin de Semana Art Déco es la feria de antigüedades, que ha sido aplazada al 12-16 de marzo, con la esperanza de que para entonces habrá amainado la pandemia.

Además de la conferencia de Barisione por Zoom, están programadas varias otras por la misma vía y también gratuitas.

Desde la India, el profesor Mutansir Dalvi recorrerá virtualmente los vestigios de la arquitectura "art déco" en Bombay, el arquitecto y fotógrafo Arthur Marcus explorará mediante fotografías edificios residenciales significativos de Miami Beach.

El público del festival podrá visitar virtualmente dos iconos del estilo "art déco" en EE.UU.: la casa Saarinen en Chicago y la Hollyhock House de Frank Lloyd Wrigt en Los Ángeles.

Otro paseo será por las películas que se han rodado en Miami Beach y también por Zoom podrán verse concursos de baile de "charlestón" y conciertos de jazz y otros ritmos de la época en la que el "art déco" era el colmo de la modernidad.

Tanto a Barisione como a Ciraldo les parece "ridículo", por mucho que aprecien el "art déco", que Trump haya fijado por decreto los estilos que pueden usarse en la arquitectura pública federal.

El Instituto de Arquitectura Americana ya ha pedido al presidente electo Joe Biden que revoque una orden ejecutiva con la que Trump o sus asesores arremeten contra el "brutalismo" y el "deconstructivismo" arquitectónicos.

Entre los estilos permitidos están el neoclásico, el georgiano, el federal, el neogriego, el "beaux-arts" y el "art déco", así como el gótico, el románico, el "revival" Pueblo, el colonial español y otros estilos mediterráneos.