De Michael Jackson a Sammy Sosa: Los famosos que cambiaron su color de piel

El primero en escandalizar a la sociedad fue el rey de pop, Michael Jackson, que a finales de la década de los 80' había cambiado drásticamente su tono de piel debido a un serio problema de vitíligo.

Ya sea por vanidad o para ocultar arrugas, imperfecciones o manchas, las formas de aclarar la piel se han vuelto cada vez más populares entre las celebridades.

Sin embargo, de aquella época hasta hoy, varios son los famosos que han decidido modificar su color piel por simple acto de vanidad y narcisismo, poniendo sobre la mesa el debate sobre el orgullo y la aceptación de la raíces. Algunos incluso se han vuelto irreconocibles con respecto a su apariencia original.

A continuación hacemos un repaso de la lista de famosos como Sammy Sosa, Michael Jackson o Lil Kim que cambiaron su tono de piel.

Michael Jackson

El caso del 'Rey del Pop' es sin duda alguna, el más emblemático a la hora de hablar del tema. La transformación de Michael Jackson fue la más radical que una celebridad ha podido sufrir, no solo por su cambio de piel sino por las innumerables cirugías plásticas a las que se sometió a lo largo de su vida, que lo dejaron totalmente irreconocible del joven afroamericano que una vez cautivó a la audiencia con su inmaculada voz.

Es una entrevista hecha en 1993 con la presentadora Oprah Winfrey, Jackson reveló que el cambio en su color de piel nunca fue intencional sino todo lo contrario: fue producto de una enfermedad que el describió como “manchas blancas“, el vitiligo, un mal que padece alrededor del 2% de la población mundial, que se manifiesta a través de manchas sin pigmento como consecuencia de la destrucción de las células de pigmentación por parte del sistema inmunitario.

Sammy Sosa

El pelotero dominicano Sammy Sosa fue toda una estrella de las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago. Inolvidable fue aquella temporada de 1998 cuando protagonizó una batalla de cuadrangulares con Mark McGwire.

Tras su retirada, el dominicano sorprendio al mundo entero con un radical cambio en su tono de piel.

A diferencia de la mayoría de los famosos, que por lo general lo mantienen en secreto, el deportista dominicano admitió abiertamente que su piel había sufrido una transformación. En 2009, después de provocar un asombro de los medios de comunicación, Sosa reveló que el cambio de la tonalidad de su cutis se debía al uso de una crema blanqueadora.

"Es una crema blanqueadora que me pongo todas las noches antes de dormir. Lo que ha pasado es que he usado la crema durante bastante tiempo y sumado a las luces brillantes de la televisión y las cámaras, mi piel luce más blanca de lo que en realidad es. No soy cómo Michael Jackson, afirmó el exgrandes ligas.

Lil Kim

Casi todos conocemos a Lil Kim por interpretar el exitoso tema "Lady Marmalade", el cual cantó con grandes estrellas como Christina Aguilera, Pink y Mya.

Aunque en los últimos años había mostrado una obsesión por hacerse cambios en la cara con cirugías, hoy es otra mujer. Sus rasgos son totalmente distintos a los originales y el color de su piel ahora es blanco.

Es evidente que la rapera afroamericana, que se dio a conocer en la década de los 90, afinó su cara, redujo el tamaño de su nariz y se restiró los ojos.

Keri Hilson

Debido a sus raíces afro-americanas, la cantante conocida por interpretar los éxitos: Energy, Return The Favor y Knock You Down, ha sido acusada de aclararse la piel durante años de su carrera en la industria musical. Aunque ella ha negado todas las acusaciones, sus fotos del antes y después dejan en evidencia un claro cambio en su tono de piel.

Janeth Jackson

La hermana de Michael Jackson también ha sufrido cambios dramáticos en su fisonomía a través de los años. Además de blanquear su piel, la cantante también se ha sometido a una infinidad de cirugías plásticas.

Hace unos años tras aparecer en la alfombra roja de los Premios Icon, Jackson alarmó a todos su fanáticos por el estado de su nariz, con las fosas nasales notablemente más hundidas (casi cadavéricas).

"Parece que hay un colapso nasal y una retracción de las fosas nasales”, aseguró el cirujano plástico Matthew Schulman a Page Six en aquella ocasión.

Vybz Kartel

El artista jamaiquino del dancehall salto a la fama con éxitos como "Dancehall Hero" y " Romping Shop", pero su abrupto cambio de piel lo llevó a acaparar varias portadas de los principales medios de comunicación.

Kartel no solo ha defendido la decisión de las personas de cambiar su color de piel, (moda muy popular en Jamaica) sino además, sacó al mercado su propia línea de jabón blanqueador, siendo objeto de críticas y polémica.

En 2014, Kartel fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su socio Clive "Lizard" Williams.

Otros famosos que han tenido cambios notables en su color de piel, ya sea por el uso de crema blanqueadora, maquillaje u otros productos son: