Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



Desde que se declararon los primeros brotes de COVID-19 en el mundo, la coronafobia se ha vuelto objeto de investigación debido al gran impacto en la salud mental que ha tenido en la población mundial, principalmente en quienes ya han sufrido de cerca los estragos del peligroso virus.

Actualmente, la 'coronafobia' es un desorden psicológico y está descrita como una nueva fobia emergente específica de COVID-19 caracterizada por miedo, angustia, depresión y ansiedad causada por el miedo a contagiarse, causando comportamientos desadaptivos y autolimitantes que llevan al aislamiento social generando un gran impacto en la salud mental de las personas. Esto a llevado a que científicos realicen investigaciones en torno a la población que se ve afectada, como las personas con alguna comorbilidad que su trabajo no puede ser realizado de forma remota.

Quienes anteriormente ya sufrían de episodios de ansiedad, depresión no tratada, intolerancia a la incertidumbre u otros comportamientos compulsivos, favorecen a la aparición de esta fobia, además de las restricciones sociales impuestas como medida de contención.

Esta es una fobia de la que inclusive la Organización Mundial de la Salud alertó, advirtiendo que para el 2030 los problemas de salud mental serán el primer motivo de discapacidad.

En Perú, mientras se mantenía el estado de emergencia, expertos estudiaron la coronafobia en personas que no sufrían de ningún trastorno mental, empleando la Escala de Ansiedad por Coronavirus que fue diseñada para identificar casos clínicos probables de ansiedad asociadas con la pandemia. En el estudio se encontró que el 13,5% de las personas evaluadas presentaban coronafobia, similar al estudio realizado en Reino Unido, donde 12,3 ingleses indicaron sentir síntomas de ansiedad durante la pandemia.

Los expertos confirmaron que estos niveles podrían aumentar, llegando a ser un factor de riesgo para el desarrollo de otros problemas emocionales.

"El miedo ha sido una de las emociones más frecuentes asociadas a la pandemia de covid, además de la incertidumbre, ansiedad por la salud, exposición a los medios y el riesgo para los seres queridos son los predictores que pueden afectar el estado de ánimo de las personas mayores, empeorando sus condiciones físicas, sociales y cognitivas", señaló un estudio realizado en Australia que elevó al 19,4% el porcentaje de personas con coronafobia.

Asimismo, el sistema de salud ha identificado a los 'pacientes preocupados, que son los que acuden a los hospitales malinterpretando sus sensaciones corporales como posibles síntomas de COVID-19.

Un artículo publicado en 'Journal of Anxiety Disorders' señaló que esta emergencia sanitaria tiene distintas ramificaciones socioeconómicas y psicológicas, por lo que no solo podría manifestarse en el miedo y ansiedad, sino en el estrés sociolaboral, puesto que cada vez es más frecuente que los trabajadores teman socializar, utilizar el ascensor o cruzarse sin distancia con un compañero en el entorno laboral. Muchos otros no confían en el cumplimiento por parte de los jefes u otros compañeros de las medidas de seguridad.

En España, el secretario de Salud Laboral indicó que últimamente estaban recibiendo múltiples consultas obre considerar esta fobia como un motivo de baja laboral, pero aclaró "Una fobia está considerada una enfermedad común dentro del Sistema de Salud Pública y no una enfermedad derivada de la actividad profesional, por lo que no es motivo de baja laboral profesional", aunque lamentó que el sistema no reconozca esta nueva patología como riesgo derivado del trabajo, aún más por las advertencias de la OMS.

La mayoría de estas consultas vienen de trabajadores de mediana edad que trabajan directamente con el público en comercios, donde el riesgo de contagio es mayor.