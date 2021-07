Mila Kunis y Ashton Kutcher confiesan abiertamente que no se bañan todos los días

Por Ángela Delossantos



La famosa pareja de actores, Mila Kunis y Ashton Kutcher, hicieron una participación en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard el pasado 27 de julio de 2021, en la que revelaron algo de su vida personal que dejó a la audiencia sorprendida, y atónita.

Kunis y Kutcher, conocidos por actuar en la famosa serie de los años 70 llamada “That 70’s Show”, expresaron de manera abierta que no se bañan todos los días, al igual que a sus hijos.

Esto surgió cuando el anfitrión, Dax Shepard, hizo el comentario sobre que los aceites naturales del cuerpo se podrían perder si se usa jabón todos los días, y ahí fue donde la pareja concordó. No obstante, la pareja dijo que las partes vitales sí se las lavaban todos los días, como la entrepierna y las axilas.

Monica Padman, coanfitriona de este podcast, sorprendida por su respuesta, quiso saber de quién habían aprendido a no bañarse todos los días, ya que podía ser algo heredado.

"Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duché mucho de todos modos", dijo Kunis.

Esta costumbre de no bañarse de los dos actores, pasó también a sus hijos de 4 y 6 años, donde comentaba que nunca fue una madre que bañó a sus hijos recién nacidos.

Kutcher y Kunis tienen una metodología en la que solo los limpian si es visible la suciedad en ellos, porque sino, no tiene sentido.

Igualmente, explicaron que sí se lavan la cara, Kutcher lo hace después de entrenar (solo con agua), mientras que Mila Kunis si se la lava dos veces al día.

La historia de amor de estos dos famosos artistas empezó hace más de 20 años, cuando se conocieron en la serie antes mencionada en la que también hacían pareja. Mila Kunis solo tenía 14 años, y desde ese momento no se han separado.