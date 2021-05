Milli Vanilli: A 32 años del mayor escándalo en la historia de la música

Por Claudya Carolina Morales / Claudya Carolina Morales



En 1989, cuando las redes sociales no existían y los videos virales tardaban meses en acaparar la atención del mundo, un grupo de origen alemán/francés se vio envuelto en el mayor escándalo en la historia de la música pop. Solo hizo falta que la pista en la que cantaban su éxito "Girl You Know It's True" se rayara para dejar al descubierto el fraude llamado Milli Vanilli.

La fama de Milli Vanilli fue inmediata, especialmente porque sus integrantes, el francés Fab Morvan y el alemán Rob Pilatus, eran dos excelentes bailarines y modelos, con una pinta capaz de enloquecer a las chicas y chicos solo con su presencia. Sus cuerpos musculosos, piel negra, pelo rasta falsos, ojos color miel y una gran puesta en escena lograron mover masas.

“Vivíamos con otros dos músicos en Múnich, no teníamos nada para comer y éramos infelices. Queríamos ser estrellas. De repente, un hombre nos dio una oportunidad y la cogimos”, explicó Pilatus a The New York Times. Aquel hombre era el productor Frank Farian.

Farian ya conocía a Rob Pilatus por su trabajo como bailarín de televisión, así que le propuso crear un dúo musical con su amigo Fab en el que sólo tendrían que bailar, hacer playback y prestar su imagen a las canciones que él componía y otros cantaban.

El hecho de que ambos fueran de raza negra era un aliciente, pues Farian quería que se asemejaran a un auténtico grupo de R&B estadounidense.

Y a pesar de que ninguno de los dos sabía hablar bien inglés, el productor se las arregló para que el dúo lograra hacer la pantomima sin que el público se diera cuenta.

El contrato fue firmado en enero de 1987 y Farian se encargó de promocionarles como un grupo para adolescentes, aprovechando su reputación en la industria discográfica germana.

El sencillo Girl You Know It's True salió a la venta el 25 de junio de 1988 y se convirtió en un éxito de ventas. Meses después le siguió Baby Don't Forget My Number, llegando al número 1 en el Billboard Hot 100. La aceptación del público europeo motivó que la discográfica estadounidense Arista Records, les contratase para editar discos en Norteamérica, y en ese momento las cifras se dispararon hasta los 7 millones de copias vendidas, en parte gracias al surgimiento de canales musicales como MTV.

El disco se rayó y... ¡todo se derrumbó!

En una actuación en julio de 1989 en Bristol Connecticut, la pista del playback se atascó al comienzo del estribillo de Girl you know it's true ante un público de 15,000 personas. La situación, que nunca antes les había ocurrido al dúo, hizo entrar en pánico a Rob Pilatus, que viéndose superado por el bochornoso momento, salió despavorido del escenario.

Desde ese momento, Milli Vanilli dejó de conceder entrevistas.

“Al principio nos emocionamos por estar nominados al Grammy, pero luego nos dimos cuenta de que nuestro secreto estaba en peligro porque si ganábamos alcanzaríamos una exposición masiva”, recordaba Fab Morvan en una entrevista concedida a Yahoo. Y añadía: “Mientras íbamos al Shrine Auditorium en la limusina rezábamos para que se lo dieran a Indigo Girls, a Tone Loc o a Soul II Soul, pero por favor a nosotros no. Cuando dijeron nuestro nombre me quedé en shock porque, de repente, el mundo estaba mirándonos más de cerca”.

En enero de 1990, Milli Vanilli conquistó tres premios American Music Awards a mejor artista revelación, mejor canción pop (Girl You Know It's True) y mejor artista revelación en R&B. Y el 21 de febrero, en la 32ª entrega de los Premios Grammy, fueron galardonados a mejor Artista Revelación

Los rumores sobre la autoría real de Milli Vanilli seguían creciendo cada vez más, pero a inicios de los 90 cuando el internet no era el monstruo de hoy, las noticias se propagaban mucho más despacio. Y cuando Pilatus y Morvan se negaron a continuar con la farsa si no les permitían producir ellos mismos el segundo álbum, Farian se vio contra las cuerdas y decidió resvelar la verdad en una comparecencia ante la prensa en Nueva York.

En noviembre de 1990, Farian admitió públicamente que Morvan y Pilatus no eran los verdaderos cantantes de Milli Vanilli, sino que prestaban su imagen y hacían playback sobre canciones interpretadas por otras personas.

La reacción en Estados Unidos fue inmediata: la organización de los Grammy retiró al dúo el galardón concedido en febrero y se presentaron al menos 27 demandas colectivas exigiendo la devolución del dinero de discos, entradas de conciertos y productos de merchandising.

La discográfica Arista Records eliminó todo su catálogo, haciendo imposible conseguir nuevas copias, y en un primer momento trató de negar su implicación.

En una rueda de prensa con más de cien periodistas, el dúo devolvió el Grammy que habían ganado, ofrecieron disculpas y responsabilizó de todo a Frank Farian.

Además, aseguraron que todo el mundo en Arista estaba al tanto de la mentira, incluido su presidente, Clive Davis, conocedor del fraude desde 1989 y quien les sugirió al dúo que no asistiesen a los Grammy para que nadie les escuchara su marcado acento alemán. “Nos alegramos de que se haya acabado”, dijo Pilatus en aquella conferencia.

Ostracismo y muerte de Pilatus

La caída en desgracia fue dura de asimilar para Rob Pilatus. En enero de 1991, apenas un año después de aquel nefasto día en Bristol donde la pista se trabó, se bebió una botella de bourbon, se tragó 60 pastillas tranquilizantes y se cortó la muñeca. En aquella ocasión la policía llegó a tiempo y pudo sobrevivir.

"Es todo muy confuso”, confesaba Pilatus en L. A. Times un año después del escándalo, “cuando eres una estrella todo el mundo te dice lo fantástico que eres y, aunque estuviésemos viviendo una mentira, a veces nos lo creíamos.

"Fuimos tan ingenuos que creímos que todas las discográficas se morirían por ficharnos, así que nos sentamos a esperar a que nos llamasen con ofertas millonarias”.

Pero los problemas no cesarían para Rob, quien protagonizó diversos delitos de vandalismo, consumo de drogas y asalto. Fue arrestado por allanamiento de morada y amenazas en 1996. Frank Farian pagó su fianza y le reunió con Fab Morvan para grabar otro disco juntos.

Pero el 2 abril de 1998, un día antes de empezar la promoción europea del álbum, Pilatus apareció muerto en el hotel Kent's Cube de Fráncfort a causa de una sobredosis de tranquilizantes mezclados con alcohol. Tenía 32 años.

Por su parte, Fab Morvan lanzó en 2003 un álbum, Love Revolution, con todas las canciones compuestas, producidas e interpretadas por él. Ha dado conciertos a dúo con John Davis, uno de los vocalistas originales de Milli Vanilli, bajo el nombre Face Meets Voice: A True Milli Vanilli Experience (“La cara se encuentra con la voz: una auténtica experiencia Milli Vanilli”). Pero su carrera se ha centrado en ejercer como DJ en eventos y en dar charlas inspiracionales: “Quiero que Milli Vanilli signifique que cuando te caes puedes levantarte y seguir adelante. No solo sobrevivir, sino prosperar”, explicaba a TV Guide en 2010.

