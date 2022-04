La famosa modelo se hizo viral esta semana después de protagonizar una de las historias más surrealistas del espacio digital. Al dar a conocer que descubrió que uno de sus seguidores más frecuentes y fiel era un familiar muy cercano, demasiado cercano, quien se hacía llamar The hottest daddy.

Fue la misma modelo, quien hizo pública la historia a través de su cuenta de Tiktok bajo el título “Historia Real” que el hombre que le pedía sus servicios con el fin de ver su contenido explícito era su propio padre.

"Me di cuenta de que el usuario The hottest Daddy era mi padre recibiendo todo mi contenido Premium, por lo que él puede acceder a sus fotos y videos más subidos de tono, cada mes”. Lo que causó gran conmoción en la tiktokera, quien contó su experiencia con cierta vergüenza.

Aunque la chica no especificó cómo es que su padre no la reconoció o si el hombre lo hizo para saber qué tipo de contenido vendía su hija en línea, la historia no paró de esparcirse en la plataforma, por lo que las reacciones no se dieron a esperar. Lo que causo distintas opiniones, unos usuarios mantenían una posición de deleznable y denunciable, otros apoyan la conducta del padre “por ayudar el trabajo de su hija”.

Ante la avalancha de comentarios, London tomó la decisión de cerrar su cuenta de Onlyfans para luego reinventar su contenido y hacer uno diferente después de la polémica con su padre. Además, añadió que todo curioso que le pregunta sobre lo ocurrido le envía este mensaje.

"A esa gente que me manda mensajes y me saca plática y luego empiezan a hacerme preguntas sobre lo que pasó con mi papá, ni se molesten porque se van a quedar esperando respuesta a cualquier pregunta en relación de la situación", informó en sus historias de Instagram.

Si no desea hablar del tema, ¿por qué lo dio a conocer entonces? Pues los medios de comunicación y las compartidas ha generado potenciar y ganar seguidores curiosos.