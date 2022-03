Una joven modelo de 21 años, conocida como Claire Clurby Bridges, le amputaron sus dos piernas por complicaciones de salud tras ser paciente positiva de COVID-19.

La joven ingresó al hospital general de Tampas en Estados Unidos, el domingo 16 de enero del 2022 con dolor intenso en las piernas y con un diagnóstico por COVID-19.

Según los médicos en declaraciones al portal de GoFundMe, sitio creado para ayudar a subsidiar los gastos médicos de Bridges, la joven desarrolló miocarditis, rabdomiólisis, neumonía leve, cianosis y acidosis.

Según informes de los medios locales, la joven tenía una afección cardíaca subyacente y que según reportes preliminares se precipitó al contraer COVID.19.

La estación de noticias de televisión local, WFLA, asegura que: En el lapso de una hora y media, la joven modelo tuvo que ser revivida dos veces más.

Luego de tan difícil situación, al día siguiente la colocaron en diálisis continúa, debido a que sus riñones estaban fallando.

A su vez, la presión se acumulaba en las piernas y no permitía que la sangre fluyera de manera común, por lo que se decidió que el daño en sus piernas era demasiado grave y no tenía remedio absoluto, por lo que debían ser amputadas. Y finalmente le extirparon quirúrgicamente ambas piernas, concluyó el informe.

El pasado 17 de marzo pudo regresar a casa, y celebrar su cumpleaños con sus seres queridos. "¡Hogar y afuera!", dijo la joven cuando ya estaba de regreso en su hogar.

Esta semana Clurby informó a todos sus seguidores que estaba muy enfocada en su recuperación. "Estoy bien. Tengo terapia ocupacional, fisioterapia y enfermería en el hogar ahora varias veces a la semana y me levanto y me muevo mucho más", explicó "¡Estaré caminando en poco tiempo!".

También, su padre no aguantó para dedicarle unas palabras a su hija, " Claire Bridges, estoy muy orgulloso de ti, he inspirado por ti. Has superado más en dos meses de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar en toda una vida. Volverás a escalar antes de que te des cuenta. Te queremos mucho". Publicó.