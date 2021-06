Muere Champ, uno de los perros de la familia de Joe Biden

Los Biden revivieron la vieja tradición de las mascotas presidenciales que se rompió con el expresidente Donald Trump, y llegaron a la Casa Blanca con los pastores alemanes Champ y Major.

"Champ murió en paz en casa", dijeron los Biden en un comunicado. "Por siempre lo extrañaremos".

Major, el otro pastor alemán de los Biden, tuvo problemas para adaptarse a la Casa Blanca.

En marzo, fue llevado por unos días a la casa de la familia Biden en Delaware tras un incidente con mordedura y en abril fue sometido a "entrenamiento adicional", dijo el portavoz de la primera dama.

Biden atribuyó las nada presidenciales conductas de Major a que a menudo encontraba inesperadamente a agentes del Servicio Secreto en cualquier rincón del complejo de la Casa Blanca.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE