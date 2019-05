Muere 'Grumpy Cat', una diva de internet

Tabatha Bundesen, residente en Morristown (Arizona), que se describe a si misma como la mamá de la mascota que alcanzó la fama a raíz de unas fotografías publicadas en internet en 2012, escribió un sentido obituario en Twitter encabezado por una fotografía de "Grumpy", que tenía siete años y unos vivos ojos azules.

"Murió en paz la mañana del martes 14 de mayo en brazos de su mamá", dice la nota necrológica firmada por Bundesen, quien señala que es "inimaginable" el dolor que su familia, compuesta por Tabatha, Bryan y Chrystal, siente al comunicar su perdida.

"Además de ser nuestro bebé y un adorado miembro de la familia, Grumpy Cat ha ayudado a millones de personas a sonreír en todo el mundo, incluso cuando las cosas estaban difíciles. Su espíritu continuará viviendo a través de sus fans en todas partes", señala.

