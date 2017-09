Museo Guggenheim de Nueva York retira obras con animales vivos tras amenazas

La exposición "Arte y China después de 1989: Teatro del Mundo", que será inaugurada el 6 de octubre, representa el arte chino post-Tiananmen, con obras realizadas entre 1989 y 2008.

Entre ellas figuran tres obras con animales.

La más emblemática, que da nombre a la exposición, es "Teatro del Mundo", una instalación octogonal habitada por cientos de reptiles e insectos. Durante toda la duración de la exposición, o sea tres meses, hasta el 7 de enero, los visitantes observarían este ecosistema simbólico, en el cual los débiles terminan siendo devorados.

Pero militantes de la defensa de los animales hicieron campaña en las redes sociales para buscar que el museo neoyorquino retirase la obra.

Una petición lanzada en el sitio Change.org recogió más de 690.000 firmas.

El texto pedía asimismo el retiro de "Los perros no pueden tocarse uno al otro", un video realizado por los artistas chinos Sun Yuan y Peng Yu. Muestra perros pitbull colocados uno frente al otro, cada uno atado por el cuello a un cinta de ejercicio no motorizada. Cada uno intenta abalanzarse sobre el otro, pero no consiguen tocarse.

La última polémica obra es "Un estudio de caso de transferencia", de la artista china Xu Bing, un video en el cual dos cerdos se acoplan ante los espectadores.

Tras varios días de campaña incesante, con el apoyo sobre todo de la asociación estadounidense de defensa de los derechos de los animales PETA, el museo Guggenheim terminó cediendo.

"En tanto que institución artística determinada a presentar voces múltiples, estamos consternados de tener que retirar estas obras de arte", dijo el museo en un comunicado.

"Aunque estas obras hayan sido mostradas en museos de Asia, en Europa y en Estados Unidos, el Guggenheim lamenta que amenazas de violencia explícita y repetidas hayan tornado necesaria esta decisión", explicó.

El museo aseguró que "la libertad de expresión siempre ha sido y seguirá siendo un valor esencial del Guggenheim".