Jugador de 12 años es criticado por su aspecto físico y estrellas del rugby lo defienden

El rugby es un deporte de evasión y contacto originario de Inglaterra, en su trasfondo histórico, hace varios años atrás el rugby era un deporte de 'hooligan's', personas británicas que realizaban actos vandálicos, jugado por caballeros, así lo definía el político de Gran Bretaña y primer ministro de la reina Isabel, Winston Churchill. A su vez, el político sudafricano, Nelson Mandela, utilizó el rugby como el medio para armonizar la relación entre los negros y blancos. Es por esto, que muchos consideran este deporte como uno que se distinguió por ser inclusivo, hasta que un usuario de las redes sociales decidió criticar a un niño de 12 por su contextura física, tachándolo de 'no estar sano' en una publicación que su padre hizo.

"Tuve que eliminar un mensaje de Facebook porque un idiota puso un comentario diciendo que mi hijo es demasiado grande para jugar con los menores de 12 años y que no está sano. Si la gente pudiera saber cuánto trabaja para ponerse en forma y cómo de baja es su confianza en sí mismo. No te preocupes Alfie, yo siempre seré tu mayor fan", escribió su padre, Mark Pugsley, en Twitter, expresando su descontento por el comentario que un desconocido se atrevió a expresar de un menor de edad. El mensaje iba acompañado de una foto de Alfie, quien padece de sobrepeso y es jugador de los Oakdale, un equipo al sudeste de Gales.

Had to remove a post from Facebook as an idiot commented saying my boy is to "big" to play under 12s and isn't healthy. If only people knew how hard he works to get fitter and how low his confidence has been. Don't worry Alfie I'll always be your biggest fan. pic.twitter.com/cDkA9BQOG8

En un país donde el rugby es religión para sus habitantes, el tweet de Pugsley se hizo viral, acumulando más de 14,000 retuits, 220.000 me gusta y más de 11.000 comentarios. Dana Johnson, quien es parte del club de rugby, escribió, "Alfie es muy respetado, además de uno de los miembros claves de nuestro equipo. Y sobre todo, un chico adorable. Los entrenadores del Oakdale sabemos que tiene todo nuestro apoyo y que siempre estará de nuestro lado"

La noticia se viralizó y llegó a oídos de las mayores estrellas del deporte, Matthieu Jalibert, desde Francia, le escribió "Alfie, tuve que escuchar durante toda mi juventud que era demasiado pequeño, demasiado delgado. Cuando leo la publicación de tu papá, me duele el corazón. No pierdas jamás la esperanza. Cree en tus sueños. Tu papá es tu primer fan. Yo soy el segundo".

Tendai Mtawarira, apodado 'La Bestia', es jugador del rugby sudafricano y le escribió "Colega, tienes todo mi apoyo. Yo también pasé por lo mismo una vez cuando la gente me machacaba por mi ralla y ponía en duda que tuviera la edad para competir con mi grupo de edad. Mantén la cabeza alta y no dejes nunca que los haters puedan contigo. El juego del rugby es para todos".

Big fella you have my support. I walked this road too once upon a time when people silently bullied me about my size and questioned whether I was the correct age for my age group. Keep your head high and never let the haters get to you. The game of rugby is for all 👊🏽😉. https://t.co/abipxJHLma