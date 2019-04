¡Orgullo panameño! Colonense Kelly Taylor aparece en portada de Vogue España

Taylor, oriunda de una familia de siete hermanos, que reside en San Judas Tadeo en Cativá, provincia de Colón, decidió viajar a Barcelona, España a estudiar Administración de Empresas; ya tiene dos años y medio en ese país.

“Al principio sentí un poco de miedo, viajar a un país lejano… dejando a mi familia y mis sobrinos que son mis ojos… Los primeros meses la pasé muy mal”, dijo.

Taylor contó que inició en el modelaje aproximadamente a los 16 años en la provincia de Colón, luego ya en la ciudad de Panamá, fue escogida como la imagen del Fashion Week 2014, hizo varias pasarelas y hasta fue la portada de reconocidas revistas en nuestro país.

Comentó que estando en España ya estudiando, realizó varios castings, hasta cuando consiguió una oportunidad con la agencia Uno (Uno Models), una de las más reconocidas en ese país; ya tiene 9 meses de pertenecer a esa compañía.

Además de Vogue España, Kelly Taylor ha realizado campañas para la marca de ropa íntima Oysho y las líneas Zalando y Mango. “Trabajé para la marca de ropa de Beyoncé, que se llama Ivy Park y marcas de ropa española, que son populares como Zara, Paloma Wool”, agregó.

Indicó que ha aparecido este año dos veces en la revista Vogue de España, una en el mes de abril y la otra en mayo; en ésta última hay cuatro páginas con sus fotos.

“La verdad aquí tengo mucho trabajo, ya que en Europa las chicas negras son más buscadas que en América o Asia”, respondió Taylor cuando se le preguntó si tenía la intención de emigrar a otra ciudad reconocida por la moda, tal es el caso de Nueva York.

“Me gustaría aprovechar la oportunidad que se me ha brindado de poder desarrollar mi trayectoria en el mundo del modelaje profesional, mientras pueda, puesto que este tipo de trabajo es temporal y cuando no pueda seguir, me dedicaré a lo que estoy estudiando”, puntualizó.

Al momento de realizar esta entrevista Taylor se preparaba para partir a Berlín, Alemania, a seguir trabajando.

Vea aquí las declaraciones de la modelo colonense.