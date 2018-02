Ganador de premio 'Mejor guía natural': Panamá tiene mucho que ofrecer

El panameño fue ganador del concurso de "Mejor guía natural", organizado por el portal web EcoTripMatch.com, donde nominaron a personas de unos 15 países.

Los guías son considerados en el certamen "por su labor, buen trabajo y de complacer a sus clientes", explicó Bethancourt en Noticias AM. Del grupo de nominados, quedaron cinco finalistas. En la votación, que el sitio web catalogó como "realmente increíble", participaron personas de 422 ciudades.

"Panamá se llevó el premio. Aquí hay mucha calidad y muchos guías. Tenemos una biodiversidad tan increíble en nuestro país, que hay que aprovecharla para el turismo", expresó en Noticias AM.

Bethancourt tiene casi 18 años en el mercado del turismo ecológico de Panamá. Actualmente, forma parte del equipo de la empresa Canopy Family, con espacios en el Valle de Antón, Gamboa y la provincia de Darién, de la que confiesa estar "enamorado".

El panameño, oriundo de La Chorrera, señaló que Darién "tiene tanto tanto que ofrecer", pero ha sido poco explorada y "muy explotada", y cabe apoyar a las comunidades y a estos sitios para que más locales y extranjeros la conozcan.

En su labor como guía, Bethancourt ha atendido a turistas de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y ahora más de Suramérica.

"Aquí tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar. Es hermoso cuando te desconectas de la vida, de la ciudad. Me siento tan bien de que me paguen por lo que me gusta", dijo en Noticias AM.