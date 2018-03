Pastel orgánico para la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

El príncipe y la actriz han pedido a la propietaria de la pastelería londinense Violet Bakery que cree una torta "que incorpore los sabores vivos de la primavera" para su boda del 19 de mayo en el castillo de Windsor, anunció el palacio de Kensington.

La torta estará cubierta de crema y decorada con flores frescas, precisó el palacio.

Californiana, Claire Ptak trabajó con Alice Waters, la " madre" de la nueva cocina estadounidense, en su restaurante " Chez Panisse" de Berkeley, California, antes de mudarse a Londres en 2005.

En la capital británica tuvo un puesto de comida en el mercado de Broadway antes de abrir su propia pastelería en 2010.

" No puedo expresar hasta que punto estoy feliz de haber sido elegida para elaborar el pastel de boda", dijo la repostera en un comunicado.

" Es mi pastelera favorita en todo el mundo", dijo de ella el cocinero y presentador británico Jamie Oliver.

Meghan Markle había entrevistado hace un tiempo a Claire Ptak para su blog The Tig.

