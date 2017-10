El restaurante The Araki, en el opulento barrio de Mayfair, cuyo menú cuesta 300 libras (339 euros, 398 dólares) por persona, se convirtió en el primer restaurante japonés del Reino Unido en conseguir la máxima distinción.

The Araki, abierto por el chef Mitsuhiro Araki en 2014, se une a los cuatro establecimientos tres estrellas del Reino Unido: The Fat Duck y The Waterside Inn, ambos en la localidad de Bray, a una hora de Londres, y Alain Ducasse at the Dorchester y Gordon Ramsay, los dos en la capital británica.

