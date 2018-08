Periodistas latinoamericanos descubren un Panamá más allá de los papeles

"Hay una ciudad entre esos papeles, entre esa mirada monocorde de relatos únicos que existen sobre Panamá. Hay otras realidades donde fundamentalmente hay gente que no lo pasa muy bien", dijo a la AFP la argentina Sol Lauría, cofundadora del colectivo de periodistas Concolón, impulsor de la obra.

"Hay un montón de vidas que se cuecen, se cocinan, se queman, se violentan y duelen", añadió Lauría.

La capital panameña es la sede del bufete que protagonizó el escándalo de los "Papeles de Panamá" por crear infinidad de sociedades opacas, algunas de las cuales habrían servido a personalidades de todo el mundo para evadir impuestos y blanquear capitales.

El libro son nueve crónicas escritas por periodistas de Brasil, México, Colombia, Paraguay, Venezuela, Argentina y Panamá.

En él se escribe sobre la desesperación de un repartidor extranjero en medio del caos vehicular a vivencias de viejos rockeros que nunca mueren o la lucha de las mujeres por defenderse de los ataques machistas.

También se trata sobre la diversidad sexual indígena, una estación de metro fantasma, la vida de humildes pescadores o la inverosímil vigilancia de una torre semivacía que la mayoría cree repleta de oficinas.

La pelea de varias mujeres por "domesticar" su cabello y la tortura de una madre por conocer el paradero de su hijo tras la invasión estadounidense de 1989 son otros temas de la obra, presentada en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

"Panamá son muchísimas cosas y no está mal que hayan salido los 'Papeles de Panamá', pero los que se quejan de que no se habla más que de eso es porque desafortunadamente no ha habido quienes hicieran o presentaran otras historias", señaló el periodista panameño José María Torrijos.

"Las ciudades tienen millones de rostros y la ciudad de Panamá tiene millones de historias", añadió Torrijos a AFP.

Incendiada, saqueada por el pirata británico Henry Morgan e invadida por Estados Unidos, en Ciudad de Panamá se pueden ver actualmente innumerables rascacielos espejados, paseos marítimos, bancos y casinos en medio de amplios sectores populares y humildes desplazados por el poder económico.