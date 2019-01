Prada se inspira en el horror de ciencia ficción para el próximo invierno

La colección Miuccia Prada desfiló este domingo por la pasarela milanesa acompasada por la música de la Familia Adams, de Marilyn Manson o la tradicional " Danza macabra", en un escenario en penumbra inspirado en la ciencia ficción.

Los trajes, de un sofisticado y brillante negro, se combinan con pantalones anchos y aparecen ceñidos con numerosos cinturones de cuero que dibujan la silueta.

Una de las apuestas de esta colección son los zapatos contundentes, con grandes suelas, que van desde el negro hasta colores como el fucsia, el azul celeste o el amarillo fluorescente.

Y destacaron los gruesos jerséis de lana con detalles geométricos en amarillo o verde, y decorados con vistosas hombreras en peluche.

Prada propone también el traje gris, siempre acompañado por cinturones, pero en esta ocasión lo compagina con rebecas de lana, así como camisas estampadas con grandes formas de amebas, vegetales, rayos morados o incluso la cara de Frankenstein.

La casa presenta además una versión de corte militar, con chaquetas con amplios bolsillos al pecho y cremalleras en las mangas en color verde o azul, tipo bomber.

La Semana de la Moda milanesa está dedicada esta vez al hombre pero Prada propuso prendas para mujeres, con vestidos de inspiración cándida combinados con gruesos zapatos o trajes de chaqueta acompañados por corsés, siguiendo la idea del romanticismo tétrico.

Otra firma que desveló sus diseños para el próximo invierno fue MSGM, con una colección en la que la velocidad y el dinamismo es el auténtico hilo conductor.

El director creativo de la marca Massimo Giorgetti plantea un colorido canto a lo frenético, con pantalones con dibujos de llamas, zapatillas deportivas, estampados con los dibujos manga de "Oliver y Benji" y camisetas con lemas como "Turbo" o "Run away".

