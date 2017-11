Príncipe Carlos de Gales inicia visita al Caribe para ver azote de huracanes

Tras llegar a la isla, a bordo de un vuelo comercial de British Airways, el heredero del trono británico fue recibido por el gobernador general, Sir Rodney Williams, y su mujer, Lady Williams, así como por el primer ministro, Gaston Browne, y su esposa, María.

En la que es su primera visita oficial a la zona, el príncipe fue introducido a los responsables de las fuerzas de seguridad y varios miembros del Gobierno, antes de pasar revista a la Guardia de Honor.

Tras Antigua, se desplazará el sábado a Barbuda y a las Islas Vírgenes Británicas, mientras que el domingo, el último día de la gira, visitará Dominica.

The Prince visits a shelter that has been set up for Barbudan evacuees. People have been donating clothes, toys and food to try and help and make a difference. #RoyalVisitATGpic.twitter.com/VfXzIjUyVt