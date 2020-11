Príncipe Carlos y Yoox Net-a-Porter lanzan una colección de moda sostenible

La colección es la culminación de la iniciativa 'The Modern Artisan Project' ('Proyecto de Artesanía Moderna'), que tiene por objetivo promover la artesanía tradicional en Reino Unido.

"Soy una de esas personas que odian tirar nada. Por eso prefiero guardarlas, incluso remendadas si es necesario, antes que tirarlas. No soporto los desperdicios, incluido el de comida. Por eso he insistido tanto tiempo sobre la necesidad de una economía circular, mejor que una linear", dijo el príncipe de Gales en una entrevista en la revista "Vogue" para presentar la colección.

El diseño de la colección ha sido dirigido por seis estudiantes de diseño de la Universidad Politécnica de Milán, Italia, junto a estudiantes británicos que se han formado en técnicas de producción de pequeñas series en Dumfries House, la sede de la Fundación del Príncipe en Ayrshire, donde se ha elaborado la mayor parte de la colección a mano.

The #ModernArtisan Project has given textile students from the UK and Italy the opportunity to produce a sustainable menswear and womenswear collection. A partnership between @PrincesFound & @YNAP, the programme aims to help preserve heritage textile skills through training. pic.twitter.com/CtMP81SfWd