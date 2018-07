Publican cuatro fotografías oficiales del día del bautizo del príncipe Luis

" Todo el mundo estaba tan relajado y con tan buen espíritu que fue un absoluto placer", manifestó el fotógrafo que tomó las instantáneas el pasado lunes 9 de julio, después de que el niño recibiera el sacramento en la Capilla Real del Palacio de Saint James, en Londres.

The Duke and Duchess of Cambridge with Members of the @RoyalFamily in the Morning Room at Clarence House, following Prince Louis’s christening.📷 by Matt Holyoak. pic.twitter.com/3M5VxCCppH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 de julio de 2018

Las fotos fueron tomadas en la Clarence House, residencia oficial en la capital británica del príncipe Carlos y su esposa Camilla.

Se trata de la primera vez que el príncipe Guillermo y Catalina posan con sus tres hijos, el príncipe Jorge, que el próximo 22 de julio cumple 5 años, la princesa Carlota, de 3, y el príncipe Luis, que nació el pasado 23 de abril.

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis’s christening.📷 by Matt Holyoak. pic.twitter.com/WCx7uZqTJl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 de julio de 2018

Además, la familia al completo posó junto con los padres y hermanos de ambos.

El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles; los duques de Sussex; el matrimonio Middleton; Pippa y su marido, James Mathhews; y James Middleton, rodearon al feliz matrimonio con sus tres hijos, quienes ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto en la línea de sucesión al trono británico.

Asimismo, el palacio de Kensington publicó una fotografía de la pareja y los niños acompañados únicamente de la familia real y otra de Catalina a solas con su hijo menor, ataviado con el mantón bautismal con el que recibió el agua del río Jordán de manos del arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby.