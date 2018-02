La reina Isabel II sorprende en la Semana de la Moda de Londres

La soberana británica, de 91 años, se sentó junto a la directora de la edición estadounidense de la prestigiosa revista de moda Vogue, Anna Wintour, con la que charló de forma distendida durante el espectáculo.

Isabel II lució para la ocasión un traje de chaqueta gris perla diseño de su asistente personal de vestuario, joyas e insignias, Angela Kelly, ataviado con adornos de cristal.

La estampada y colorida colección de Quinn le ha hecho merecedor del primer premio "Queen Elisabeth II for British Desing", que presentó la monarca tras el desfile.

El recién estrenado galardón tiene como fin reconocer a un "diseñador de moda británico emergente que muestra un talento excepcional y originalidad, al tiempo que aporta valor a la comunidad con políticas sólidas y sostenibles".

Los llamativos diseños de Quinn, que se graduó recientemente en la Universidad Central Saint Martins, así como su colaboración con "Liberty", un estudio de la capital británica que ayuda a artistas y diseñadores emergentes, le han valido este reconocimiento.

A partir de ahora, cada año un miembro de la familia real británica será el encargado de hacer entrega del premio, que será consensuado con el Consejo de la Moda Británico (BFC, en inglés).

The Queen watched Richard Quinn’s show from the front row @LondonFashionWk#LFW before presenting him with his award. Each year a designer will be selected by the @BFC, in collaboration with the Royal Household, to be recognised. pic.twitter.com/wqQDOJAOt5