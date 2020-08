El rapero Residente celebra su readmisión como elector para votar en los comicios

Según explicó el propio artista en un video que colgó en su cuenta de Instagram desde su residencia, tras acudir a la CEE, el gobernante Partido Nuevo Progresista "me quería recusar, evitar o impedir que yo vote en Puerto Rico porque ni que yo no vivo acá".

"Pues les informo, que sí voy a poder votar en Puerto Rico", indicó.

"No tuve ni siquiera que demostrar todo, porque se equivocaron por un error técnico, algo que estamos acostumbrados a ver en el Gobierno, que se equivocan a cada rato y cometen miles de errores", sostuvo.

El rapero detalló que el proceso de readmisión "fue justo" y que participaron representantes de diferentes partidos políticos, y que la encargada de llevar a cabo su procedimiento "fue súper justa también".

"Me trataron de decir que no fue nada personal, pero yo sí sé que fue personal y político. No me molesto, sino simplemente me doy esta cerveza a nombre de todos ustedes, que no querían que yo votara aquí en Puerto Rico, cabrones. Esta cerveza Residente es a nombre de ustedes. Salud", puntualizó.

El anuncio de readmisión de Pérez al listado de electores se da casi tres semanas después de que este abogara para que la CEE retire su nombre del listado de los electores presuntamente recusados para votar en las elecciones generales de Puerto Rico en noviembre porque no cuenta con domicilio en la isla.

La ley del Código Electoral de Puerto Rico del 2020 establece seis razones para que un elector quede excluido del Registro General de Electores de la CEE.

Las razones son que no sea ciudadano estadounidense, no contar con la edad mínima a la fecha de la votación, que su domicilio no esté fuera del precinto donde está inscrito, que no sea la persona que alega ser, que haya sido declarado con incapacidad mental por un tribunal y que su nombre haya sido duplicado.

Ante la situación, Pérez abogó en aquel momento para que los estudiantes residentes fuera de Puerto Rico también puedan votar.

Por ello, le pidió a la CEE que fomente esa propuesta "y no asustar a la gente haciéndolos pensar que luego de inscribirse, no van a poder votar, porque lo que están haciendo es una estupidez y una demostración de miedo".

"No porque mi voto vaya a cambiar las cosas, pero porque están intentando que gente nueva no sea parte del proceso, y eso es contrario a lo que la mayoría de los presidentes del mundo piden, que todo el mundo sea parte del proceso", dijo.

"Acá en Puerto Rico están tratando de intimidar, haciendo las cosas más difíciles para que la gente que pueda votar, se intimide y no sea parte del proceso", agregó.