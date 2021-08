Ricardo Arjona toca en el metro de Nueva York y lo confunden con un 'imitador'

El cantautor guatemalteco quiso volver a recordar sus inicios como músico callejero y decidió dar un pequeño concierto en un de los metros más emblemáticos del mundo, pero por raro que parezca, nadie lo reconoció. Incluso, lo llegaron a confundir con un 'imitador'.

A sus 57 años, Ricardo Arjona quiso remembrar aquella época en la que se ganaba la vida tocando su guitarra en las calles de México y Argentina, años antes de convertirse en uno de lo artistas más importantes de Latinoamérica.

En esta ocasión decidió elegir el Metro de Nueva York como escenario para improvisar su pequeño concierto. El cantautor quizás pensó, que con su larga trayectoria y su particular estilo, las personas le reconocerían inmediatamente.

Sin embargo, el resultado para el cantante fue todo lo contrario. De hecho, no tuvo público, solo una persona lo confundió con un imitador.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York", escibió el artista en su cuenta de Twitter.

"Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito", agregó. "Negro volver a la calle otra vez".

El intérprete de "Señora de las cuatro décadas" acompañó este texto con un video, en blanco y negro, donde se le aprecia tocando, acompañado de un guitarra, en una estación de este reconocido transporte público. Los cibernautas reaccionaron de inmediato a esta confesión del también compositor.

"Me muero, como no te van a reconocer muriendo lentamente, que mala suerte la mia de no coincidir en Nueva York con vos", dijo una usuaria.

Pese a todo, para Ricardo Arjona fue una experiencia y solo el tiempo dirá si quiere repetirla en otro lugar del mundo.

***Con información de www.peopleenespanol.com***