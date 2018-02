Rihanna presiona a líderes para financiar la educación global

La cantante Rihanna aprovechó el jueves su poder como celebridad para instar a gobiernos clave a comprometerse a garantizar la educación de los más pobres del mundo, mientras participa en una conferencia internacional en Senegal.

La exitosa intérprete llegó a la capital, Dakar, donde el viernes se unirá a las conversaciones de la Alianza Global para la Educación coorganizadas por el presidente senegalés Macky Sall y el líder francés Emmanuel Macron.

Rihanna, la cuarta persona más seguida en Twitter con 86 millones de usuarios, recurrió a las redes sociales para instar a Macron, la primera ministra británica Theresa May y el primer ministro australiano Malcolm Turnbull a garantizar niveles específicos de financiación.

hi @JulieBishopMP & @TurnbullMalcolm will you step up w/ a 🇦🇺 $200M pledge to #FundEducation at the @GPforEducation conference in Senegal tomorrow? Kick off your 1st year on the #HumanRightsCouncil by giving the universal human right to education! 📚🌏 @claralionelfdn@glblctzn