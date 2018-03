Rubén Blades habla de la inspiración de 'El padre Antonio y el monaguillo Andrés'

El arzobispo Óscar Arnulfo Romero sabia el peligro que corría, pero siguió su lucha por impulsar los derechos humanos en San Salvador y constantemente reivindicaba a los campesinos desplazados.

Sus hazañas inspiraron a Blades a escribir esta canción.

"Arnulfo Romero vive todavía. Él fue ejemplo que yo seguí cuando escribí 'El padre Antonio', esa Iglesia que es la que lucha por la justicia y por el bien de la gente, sobre todo los que menos tienen", manifestó el cantante y compositor. "Esa es la Iglesia que a todos nosotros nos inspira. No la otra... esa no".

Durante la entrevista, el cantautor panameño vestía una de sus famosas camisetas con un mensaje muy particular, “No te compran si no te vendes”, y abajo su firma.

Una de sus anécdotas más recordadas fue la primera vez que nadie lo aplaudió y fue, precisamente, cuando cantó este tema en Buenos Aires, Argentina.

"¿No aplaudió la gente por qué no quería meterse en problemas con la dictadura? Me dijeron 'no, no fue por eso'. ¿Por qué no aplaudieron? Fue por respeto", recordó Blades.

" Esa fue una cosa que me conmovió mucho y fue extraordinario, la capacidad de la gente. Todo el mundo guardó silencio, no hubo ni siquiera un aplauso o un grito. Nada. Por el respeto a la canción y a monseñor", añadió.

Hace 10 días, el papa Francisco firmó el decreto del milagro por intercesión del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.

"Ahora, el Vaticano lo reconoce y eso yo creo que a todos nos ha dado mucha alegría. Su ejemplo es muy especial", apuntó el cantautor panameño.

"Es un hombre que luchó por los pobres, por los pueblos y por la justicia. Y como he dicho muchas veces, matan a la gente, pero no matan a la idea. Así que, él vive", añadió.

Los escuadrones de la muerte en 1980 asesinaron de un disparo en el pecho al arzobispo Óscar Arnulfo Romero durante una misa frente a la mirada de decenas de feligreses.