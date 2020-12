Saint Laurent elige el desierto en su primer desfile fuera del calendario oficial

El pase fue una oda a la libertad de movimiento: las modelos levantan la arena con sus tacones de aguja, aunque el estilo sexi y provocador del diseñador Anthony Vaccarello se suaviza en este paisaje romántico de cielo azul, con una música electro-sensual.

Las siluetas de esta colección para el próximo verano lucen transparencias y grandes escotes, marca de fábrica del diseñador belga, pero también conjuntos más llevables como túnicas-pantalones o chaquetas saharianas combinadas con mallas ciclistas.

"Son formas puras y adaptables, un jersey denso retomado de los archivos de finales de los años 1960. Una época incierta como la que vivimos hoy en día", subraya la firma en un comunicado.

"Para la vida en el interior, que tanto lugar ocupa ahora" en tiempos de pandemia, Saint Laurent propone como muchas otras marcas prendas "homewear", como un albornoz con estampado floral que contrasta con su habitual universo negro y rockero.

"Quise concentrarme en lo esencial, dada la época actual. Sin embargo, quise mantenerme positivo", afirma Vaccarello en la nota.

"El desierto me inspira esta necesidad de serenidad, de espacio, de un ritmo menos desenfrenado", agrega.

Saint Laurent fue la primera gran firma en rebelarse contra el frenesí de la Semana de la Moda y al principio de la pandemia anunció su retirada del calendario oficial.

« I wish you were here »Women’s Summer 21 By Anthony VaccarelloVideo by Nathalie CanguilhemSoundtrack by SebastianA selection of jewelry featured in the collection are designed by Claude Lalanne See more on https://t.co/JLgMXnZQj0#YSL#SaintLaurent#YvesSaintLaurentpic.twitter.com/VLJEMSha5y