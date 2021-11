La actriz mexicana que se encuentra en la promoción de Eternals, la nueva película de super héroes de Marvel, aprovechó la ocasión para revelar detalles sobre el bullying y acoso que sufrió por parte de Havery Weinstein durante el rodaje de Frida, hace 23 años atrás.

Hayek de 55 años recordó su terrible experiencia al trabajar con el productor Harvey Weinstein, en la película sobre la vida de la pintora Frida Kahlo. Hayek confesó que a pesar de que tuvo que lidiar con bullying y agresiones por parte de Harvey, jamás permitió que el poderoso productor tuviera poder sobre ella.

"Cuando me hablaba y gritaba, '¿por qué tienes que tener uniceja y bigote? ¡No te contraté para que te vieras fea!' Yo pensaba, '¿acaso nunca has visto una foto de Frida Kahlo...?'. Si un hombre estuviera personificando a Cyrano de Bergerac, seguro que no diría, '¿qué pasa con esa nariz?'", contó la actriz a The Guardian.

Además, agregó que tuvo que ser fuerte para lidiar con el productor, más allá de solo negarse a aceptar su acoso.

"Soy una fuerza que debe ser reconocida", comentó. "El nunca me vio débil. No porque no tenga miedo, pero es que no lo verás. Puedo hasta ser intimidante con mi fuerza tranquila, ¿sabes?".

Su interpretación del ícono mexicano le ganó una nominación al Oscar como Mejor Actriz, toda una cachetada con guante blanco para el hombre que, quizás sin notarlo, criticó el aspecto de la legendaria pintora.

Tras estas declaraciones de la actriz, un representante del exproductor aseguró que Weinstein tiene buenos recuerdos de la mexicana, según People.

"Harvey guarda gratos recuerdos de la señorita Hayek desde 1995. El cree haber tenido una relación amigable con ella y su esposo, Francois-Henri Pinault. Weinstein estuvo de vacaciones con la pareja en Suiza en el 2015 y ha asistido a cenas con Hayek y su esposo", declaró el representante de Harvey.

Harvey actualmente está cumpliendo una condena de 23 años en Wende Correctional Facility en Nueva York por delitos sexuales, luego del escándalo desatado en el 2017, donde fue acusado por varias estrellas de Hollywood, que se sumaron al movimiento Me Too, para denunciar a sus depredadores.

La actriz admitió haber sufrido acoso sexual por parte del entonces dueño de los estudios Miramax, y confesó que éste la amenazó de muerte por rechazar sus avances sexuales.

"Me dijo las espantosas palabras: 'Te mataré, no creas que no puedo'", aseguró la actriz en una carta abierta escrita para el diario The New York Times.

