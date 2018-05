Scarlett Johansson se une a la lista de famosos con casa en Lisboa

Según recogen hoy varios medios de comunicación portugueses, Johansson habría optado por comprar un apartamento en el barrio de Príncipe Real, uno de los más céntricos de Lisboa.

De esta forma, la actriz se une a artistas como la cantante Madonna, que se trasladó a la capital lusa para acompañar a uno de sus hijos, que juega en las categorías inferiores del equipo de fútbol del Benfica.

Los actores Michael Fassbender, que adquirió un apartamento de lujo en el barrio de Alfama, y John Malkovich, que además de vivir es socio de varios restaurantes y una discoteca, también tienen casa en Lisboa.

A esta lista se suma ahora Scarlett Johansson, de 33 años y que ha actuado en más de medio centenar de producciones cinematográficas, entre las que destacan los papeles que llevó a cabo en "Lost In Translation" (Sofia Coppola, 2003), "Girl with a Pearl Earring" (Peter Webber, 2003), "A Love Song for Bobby Long" (Shainee Gabel, 2004) y "Match Point" (Woddy Allen, 2005), que le valieron para estar nominada a los Globos de Oro.

Entre sus últimos proyectos, ha participado en "Avengers: Infinity War" (Anthony Russo y Joe Russo, 2018), "Captain America: Civil War" (Anthony Russo y Joe Russo, 2016) o "Ghost In The Shell" (Rupert Sanders, 2017).