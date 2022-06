Por Sol Eisenberg



Tras adelantarse un extracto de la entrevista en exclusiva que concedió Amber Heard a la candena estadounidense NBC, se han revelado nuevos detalles sobre la relación entre la actriz y Johnny Depp que les llevó a enfrentarse en un juicio mediático por difamación en el que Heard deberá pagarle a Depp más de 10 millones en compensación.

En la entrevista con la periodista Savannah Guthrie, Amber Heard compartió sus pensamientos sobre el resultado del juicio, la relación matrimonial que tuvo con Johnny Depp y el papel que jugaron las redes sociales en su contra.

Hace unos días, NBC adelantó parte de la entrevista en la que Heard afirmaba que no culpaba al jurado del resultado del juicio y como las redes sociales se volcaron en su contra. Ahora, hemos podido conocer otros aspectos íntimos de la relación matrimonial entre ambos artistas.

Sobre su matrimonio, la actriz de Aquaman, comentó que a lo largo de su relación se comportó de una forma horrible y lamentable. “Siempre continuaré sintiéndome como parte de esto, como si fuera la otra mitad de esta relación porque lo era. Y era feo y podía ser muy hermoso. Fue muy, muy tóxico”

“Hablé libre, abierta y voluntariamente sobre lo que hice. Hablé sobre el lenguaje horrible. Hablé sobre ser presionada hasta el punto de que ni siquiera sabía la diferencia entre el bien y el mal”, dijo Heard refiriéndose a su testimonio en el juicio.

Sin embargo su honestidad no recibió una respuesta " justa" de los medios.

"No me lo tomo como algo personal, pero incluso si alguien está seguro de que me merezco todo este odio e insultos, incluso si cree que estoy mintiendo, aún así no podría mirarme a los ojos y decirme que considera que en las redes sociales ha habido una representación justa”

La razón de la entrevista, según explicó un portavoz de Heard, se debe a poder " expresar sus pensamientos y sentimientos, mucho de lo cual no se le permitió hacer en el estrado".

Igualmente, a que "el equipo legal de Johnny Depp fue a los medios durante días después del veredicto con numerosas declaraciones y entrevistas en televisión, y el propio Depp hizo lo mismo en las redes sociales."

La entrevista, que se estrenará el viernes 17 de junio en Dateline NBC a las 8 pm, hora del Este, y 7 pm, hora del Centro, fue grabada el jueves 9 de junio en Nueva York por medidas de seguridad y evitar cualquier filtración al respecto.

Igualmente, NBC presentará extractos de la entrevista el martes 14 de junio y el miércoles 15 de junio en TODAY.