Sebastián Yatra sorprende a la hija pequeña del presidente argentino Mauricio Macri

Yatra visitó en la tarde de este jueves la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, junto a su novia, la cantante argentina Tini Stoessel.

La visita fue registrada por Macri, que subió un video a Facebook, y por su esposa, la primera dama Juliana Awada, que publicó una foto en su perfil en la red social Instagram.

El pasado lunes, en el marco de la visita oficial que el presidente colombiano, Iván Duque, realizó a Buenos Aires, Macri dijo públicamente que Antonia era admiradora de Yatra.

"Después de la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, me contaron que Sebastián Yatra quería conocer la Quinta de Olivos y saludar a Antonia. Vino esta tarde acompañado por Tini y disfrutamos mucho el encuentro. Muchas gracias a Sebastián y a Tini!", dijo Macri en su perfil en Facebook.

En el video subido por el mandatario argentino, se puede ver a Yatra y Tini, acompañados por un guitarrista, sentados en un sofá y cantando junto a la niña "Cristina", uno de los más reciente temas del artista colombiano.

Las imágenes muestras a la pequeña que en un momento toma una botella de agua a manera de micrófono para cantarle a su padre, que la mira encantado junto a la primera dama.

"Le tuve que hacer un reclamo formal (a Duque) porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita", bromeó Macri al compartir el lunes una comparecencia ante la prensa con el presidente colombiano.

Yatra brindó esta semana un concierto en Buenos Aires, donde aprovechó para pasar tiempo con su novia Tini, también actriz.

"Que linda tarde compartimos hoy! Sebastián Yatra escuchó que Anto es fanática y se puso en contacto para conocer la Quinta de Olivos y visitarnos con Tini. Muchas gracias por venir y por tanta buena onda!!!!", escribió la primera dama en su cuenta de Instagram.