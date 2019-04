Shazam, un superhéroe viral

La película cuenta la historia de Billy Batson, un adolescente al que le es concedido el poder de transformarse en un hombre adulto con superpoderes con tan solo pronunciar la palabra 'Shazam'.

Ese adulto es interpretado por Zachary Levi, quien resaltó en declaraciones a Efe la innovación de presentar un personaje "diferente" al aunar a un adolescente con un adulto.

"Es un niño de catorce años al que un mago le da la habilidad mágica de convertirse en superhéroe diciendo una palabra. Ya es diferente a cualquier otro superhéroe que conozco. Es un chico de catorce años con la apariencia de un hombre mayor, pero sigue siendo un chaval, lo que implica que va a haber un montón de humor en la historia", explicó Levi.

El interprete opinó que aunque no están "inventado la rueda", sí le están dando a la gente una "nueva visión" del género de superhéroes hasta ahora nunca vista.

También reflexionó sobre ello el actor británico Mark Strong, quien da vida al antagonista de la película y enemigo de Shazam, el doctor Thaddeus Sivana.

"La ironía es que el chico que viene de una familia acomodada se va al lado oscuro y el que es huérfano y se crió sin una madre es el bueno. Estas películas están hechas para enfrentar al bien y al mal, todo lo demás es secundario. Es lo importante, la lucha del bien y el mal y la moral que hay detrás de ello", dijo Strong, quien en el pasado interpretó a Siniestro en el film 'Linterna Verde'.

"Si creas un villano demasiado inteligente, a veces no funciona. Por ejemplo, recuerdo que a la gente no le gustó el villano de Linterna Verde, era muy intenso. No puedes hacerlos muy inusuales y, si lo haces, tienes que conseguir una balanza con el superhéroe. Lo inteligente, valiente o divertido que el villano sea, el superhéroe tiene que serlo también", agregó.

Dentro de esta historia típica, la crítica se filtra entre las rendijas de cada combate o momento épico, y es ahí cuando se observa la necesidad de que exista un hombre fantástico, ya que la gente, en vez de ayudar, se ensimisma en sus teléfonos móvil.

"Es lo que hacen los niños, si lo que pasa en la película pasase en el mundo real todos estaríamos grabándolo y subiéndolo a Youtube", aseguró Levi.

"Es lo que sucede en el mundo actual, la gente está más preocupada por subir cosas a Instagram o Twitter que por vivir el momento. Shazam abraza esas redes sociales, quiere conseguir 'me gustas' y volverse viral porque eso es lo que haría un niño", añadió el director, David Sandberg, quien se inspiró en películas como 'Los Cazafantasmas' y los 'Goonies'.

Como viene siendo ya habitual en las cintas de superhéroes, a cierta crítica social se une el humor como hilo acompañante del argumento.

Siendo la película muy consciente de sí misma y sin llegar a constituir una parodia del resto de superhéroes, los chistes y el humor dirigido a un público adolescente "innovan" dentro de un género tan manido como es el de las capas, los trajes ajustados y la capacidad de volar.

"El humor es una innovación. Tiene poderes que no sabe que tiene y, además, en los villanos siempre hay espacio para la innovación. El problema es que el trabajo es ser lo opuesto del superhéroe", señaló Strong, al que su papel en Linterna Verde le ayudó a asimilar mejor su rol en Shazam!.

'Shazam!' se estrena a nivel mundial el próximo 5 de abril dentro del universo extendido de DC.