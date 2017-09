Sofía Vergara lanza servicio solidario de suscripción de ropa interior

Vergara, la actriz mejor pagada de la televisión de EE.UU., con 41,5 millones de dólares de ingresos, según indicó este martes la revista Forbes, se unió a Seven Bar Foundation para crear EBY, sigla del eslogan "Empowered By You" (empoderada por ti).

Con cada suscripción, el 10 % de las ventas netas se destinarán a un proyecto de microcréditos para empoderar a las mujeres para que salgan de situación de la pobreza a través de los negocios.

Por medio de esta fundación, EBY ofrecerá microcréditos que pueden ir desde 80 a 2.600 dólares a mujeres desfavorecidas de todo el mundo para ayudar a iniciar o hacer crecer su negocio.

Su colección de ropa interior, señala EBY en su página web, se fabrica de manera sostenible Sri Lanka y está compuesta por cinco diferentes estilos de calzones.

Seven Bar Foundation, cuya responsable, Renata Black, se alió con la actriz para crear EBY, es una organización no gubernamental que trabaja para aumentar la conciencia sobre los beneficios de los microcréditos y aumentar los fondos para estos programas centrados en mujeres en el global.

En entrevista hoy en el programa Good Morning America, de ABC, Vergara destacó que esta línea de ropa interior por suscripción ayudará a "empresas de microcréditos de todo el mundo", así las mujeres podrán tener su "propio dinero".

"Eso fue muy importante para mí cuando era joven como madre soltera. Quería tener mi dinero y mi propia independencia, y queremos darles eso", dijo la actriz.

El servicio ofrece la posibilidad de recibir un calzón al mes, dos cada dos meses o tres cada trimestre, aunque a partir de noviembre próximo esperan poder ofrecer la posibilidad de ampliar la cantidad de ropa interior que la mujer desee en cada pedido.

Una cuarta parte de los ingresos de Vergara, según Forbes, procede de su trabajo en la popular serie "Modern Family" y el resto lo hace de sus papeles en películas y de su iniciativas como empresaria, que van desde ceder su imagen a productos o líneas de muebles o ropa.

Al estreno de EBY, la actriz barranquillera suma el de la novena temporada de "Modern Family", cuyo éxito llevó a la cadena a firmar por dos temporadas, por lo que Sofía Vergara volverá a encarnar a "Glora" en una décima entrega.