Netflix anuncia un spin-off de Stranger Things

Por Sol Eisenberg



A pocos días después del estreno del Volumen 2 de Stranger Things, Netflix llegó con una noticia que definitivamente alegrará a los fans de la serie: ¡los hermanos Duffer están trabajando en un Spin-off de la serie!

Una de las series más exitosas de la plataforma streaming Netflix acaba de presentar el final de una temporada llena de aventura, emoción y terror. En sus últimos dos episodios logró dejar boca abierta a sus fans y con ganas de saber cuál será el futuro de Hawkins.

Vea también: Lo que hay que saber antes del estreno de Stranger Things 4 Volumen 2

En febrero de este año la plataforma anunció en su cuenta de Twitter que la historia Once y sus amigos culminará en una quinta temporada. Sin embargo, por esa misma época en una carta escrita a sus fans los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, confirmaron que todavía existen varias historias para contar del mundo de Stranger Things.

“Todavía hay muchísimas historias excitantes para contar dentro del mundo de ‘Stranger Things’; nuevos misterios, nuevas aventuras y nuevos héroes inesperados”, se lee en la carta.

En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, el pasado lunes 4 de julio, los hermanos volvieron a tocar el tema. Al preguntarles si regresaran caras conocidas estos comentaron que “ será 1000% diferente” a lo que las personas esperan.

"He leído esos rumores de que habrá un spin-off de Once, que habrá un spin-off de Steve y Dustin, o que será otro número del Laboratorio Hawkins. Eso no me interesa porque hemos hecho todo eso. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando esas ideas. Así que es muy diferente".

Vea también: 'Maleficio': Llega a Netflix la mejor película de terror del año

Lo que buscan con este proyecto, es crear una historia que se conecte con Stranger Things en la sensibilidad narrativa. "Hay una historia que se conecta con el mundo de Stranger Things, pero realmente se trata más de cómo estamos contando esa historia".

Otro dato que comentaron del spin-off es que tienen la intención que puedan dejársela a otro director.

"La idea, en última instancia, es pasar el testigo a otra persona, alguien que ojalá tenga mucho talento y pasión", dijo Matt Duffer. "Incluso la idea de que Ross y yo hagamos un piloto y lo dejemos, me parece una tontería. Hay que estar ahí desde el principio hasta el final. Creo que tenemos que encontrar un socio que nos ayude con eso."

Por el momento no se conoce cuando estrenará la serie, sin embargo está confirmada que la temporada 5 de Stranger Things podrá encontrarse en 2024.