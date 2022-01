Tristan Thompson se disculpa con Khloe Kardashian tras confirmarse que es padre de un tercer hijo

Por Melissa Fernández



La disculpa fue publicada por el deportista en una historia de Instagram dirigida a la ex esposa Khloe Kardashian, seguido de eso le hizo llegar 100 rosas a su hija True, según reveló TMZ.

Thomson confirmó nuevamente en sus historias de Instagram que tuvo un bebé con Maralee Nicholes, con esta noticia, una sincera disculpa a su ex, y madre de la hija que tienen en común, Klohe Kardashian.

“Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que sí comparto un hijo con Nichols”, escribió la estrella de NBA de 30 años. “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, y ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de la manera más amigable”.

En sus historias escribió: “Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado y decepcionado lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público.”

Thomson reconoció como la relación que tuvo con Nichols, entrenadora física de 31 años, lastimó a Khloe, con quien todavía estaba saliendo cuando conocieron a su recién nacido.

En un segundo story le dedica un mensaje a Khloe y reconoce la forma en que lastimó a la socialité con su última infidelidad y se disculpó por los engaños anteriores.

“Khloe, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, añadió. “Tengo el mayor respeto y amor por ti, independientemente de lo que pueda pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, concluyó.