No obstante, la nueva funcionalidad parecida a la que ya existe en TikTok, solo está disponible para algunos usuarios de iOS, que a la hora de retuitear la publicación pueden seleccionar la opción de citar el tuit con una reacción con video o foto.

Esta nueva funcionalidad denominada 'Tweet Take' permite a los usuarios reaccionar a un tweet, creando su propio contenido gráfico con fotos o videos grabados que aparecerán por encima de la publicación original.

Una representante de la red social ha explicado que, de esta manera, el equipo quiere ofrecer "formas más creativas para unirse a la conversación y expresarse en Twitter".

De este modo, los 'Tweet Take', compartirá formato con Tik Tok. La plataforma china fue la primera en crear esta funcionalidad en donde los usuarios pueden eaccionar a los vídeos subidos por otros usuarios, cuyas publicaciones originales aparecen en una miniatura en una parte de la pantalla.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh